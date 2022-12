Álvarez: "De 270 puesteros sólo 70 cumplen con las condiciones y están en regla"

La Concejal se refirió a la ordenanza que regula la presencia de los puesteros en el Parque San Martín y expresó "La realidad es que hay una ordenanza que establece requisitos y prohibiciones y demás cuestiones para que el ciudadano pueda trabajar"señaló.

"Cuando se trató éste Proyecto, pedí la vuelta a Comisión, porque creía que era necesario darle una respuesta a la gente, pero está no era la manera, no podemos seguir con un Ordenanza que si viene prorrogando año tras año, no podemos plantear las mismas soluciones para los mismos problemas cuando estás no funcionan, lo que nosotros deberíamos haber hecho era un trabajo más profundo" aseveró.

Luego finalizó diciendo "no podemos tampoco seguir prorrogando éste problema, no lo podemos seguir pateando para adelante, ésta es una muy buena oportunidad para que nosotros desde este Concejo Deliberante planteemos otra manera de resolver ésta situación, otra decisión, otras Políticas Públicas pero de calidad para aquellas personas que trabajan y que viven de la economía popular".