Moreno sobre Calabró: “Es una persona que no tiene códigos”

Por Día de Miércoles, el jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno fue crítico con el senador por La Caldera, Miguel Calabró, “Yo puedo decir que es una persona que no tiene códigos”, aseveró.

Según el intendente, Calabró no cumplió con su palabra en las elecciones de 2019 y “con personas así que no tienen código, no tienen palabra no se puede hacer nada", dijo, descartando así cualquier tipo de alianza política en miras a las próximas elecciones.

“Yo voy a armar mi propio equipo y creo que voy a presentar algo”, anticipó.

En este sentido señaló que no fue “un buen político” porque sigue creyendo en la gente, cosa que al parecer dentro de la política no debería suceder, en relación a haberle creído a Calabró.

Consultado sobre su futuro político, si bien descartó una reelección en la intendencia, dijo por el momento no sabe si irá por la diputación, dijo sentirse cansado.

Finalmente, Moreno, quien también estuvo a la cabeza del Foro de Intendentes, destacó su gestión y la de su equipo ya que consideró que por primera vez a pesar de las ideologías políticas, actuaron todos con un objetivo claro, “de trabajar todos juntos por la gente”, cerró.