Para Gambetta, publicitar la imagen de la Intendenta en la obra pública “no es abuso”

En medio de los constantes reclamos por parte de concejales por la falta de diálogo con el Ejecutivo municipal, el subsecretario de Modernización y Gestión Operativa de la Municipalidad, José Luis Gambetta, aseguró que “es una cuestión de sensaciones”.

“Fui legislador y en esa época los diputados se quejaban de que el Ejecutivo no respondía muchas veces a las requisitorias, pero son dinámicas distintas”, argumentó el funcionario en Día de Miércoles. “La vida diaria del municipio es tremenda, la vida cotidiana del Concejo Deliberante tiene velocidades distintas. Pero no me parece que sea una crítica válida”, agregó.

Consultado sobre la ordenanza que prohíbe publicitar la imagen de la intendenta en la obra pública, opinó que “es una ordenanza que es un detalle innecesario”. “Dice Bettina Romero, ¿qué tiene de malo?”, cuestionó Gambetta para afirmar: “Eso no es abuso. Ni le quita ni le pone a la obra, ni le quita ni le pone a los trabajos que se están haciendo. Es un detalle que no tiene importancia, en mi opinión”.

En tanto, sobre la ordenanza que prorroga la permanencia de feriantes en el Parque San Martín, sostuvo: “Eso no es un detalle, estamos hablando de cuestiones más profunda. Yo estoy en contra de esa ordenanza”.

“La acepto, es el Poder Legislativo de la ciudad, pero me parece que esa situación vive desde hace muchos años de prórroga y eso es imposible. Genera una desigualdad entre la gente que está allí y el resto de los contribuyentes, es una aberración. Creo que el Concejo Deliberante no midió bien, pero lo respeto”, cerró.