La tristeza de Nico González tras perderse el Mundial Qatar 2022: "Estoy mal"

La baja por lesión de Nicolás González representó un golpe durísimo para Lionel Scaloni y toda la Selección Argentina. Y en especial para el delantero zurdo, que estaba ilusionado con disputar el Mundial Qatar 2022 pero sufrió una complicación física y debió marcharse del búnker albiceleste en las inmediaciones del barrio La Perla.

Si bien el técnico albiceleste le ofreció tanto a él como a Joaquín Correa -otro de los ausentes por dolencias musculares- permanecer en la concentración y ser parte del día a día, la FIFA bajó el pulgar (solo permite planteles con 26 futbolistas), el ex-Argentinos Juniors decidió volver a Italia para refugiarse en el calor de sus redes queridos y el fin de semana aterrizó en Florencia, donde dialogó con la prensa y expresó cómo está transitando este difícil momento.

"Estoy mal, no quiero hablar. Ahora solo quiero pensar en mejorar y pasar tiempo con mi familia", expresó Nico González en el medio Tgr Rai Toscana. Además, trató de mirar hacia adelante y mentalizarse en lo que viene con Fiorentina: “Estoy pensando en volver a jugar, a ver cómo sigo".

Según la prensa local, el tiempo de recuperación de su desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda es entre 30 y 40 días. Con este panorama, todo indica que el polifuncional jugador regresaría a las canchas a inicios del 2023.

Difícil de aceptar", el sentido mensaje de Nicolás González por perderse el Mundial de Qatar 2022

"Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del Mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida, el fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás", expresó el atacante surgido de Argentinos Juniors.

"Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre, banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más. Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, ¡¡¡VAMOS ARGENTINA!!!", completó.

