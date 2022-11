“Debemos modificar el código de estipulación de eximiciones impositivas”

“Debemos modificar el alcance de cada una de las entidades que son eximidas, no estoy de acuerdo con que sea exento aquello que se encubre detrás de los gremios.”

“Vamos a tratar un pedido de condonación de deuda por cerca de $3 millones a la actividad gremial para bienes económicos pero una familia con 7 hijos no puede acceder a este beneficio”

Explicó que es debido rever la política de eximición ya que esta no es lo suficientemente accesible para las familias “Debemos revisar esta política, sobre todo por La Curia quién está eximido con más de 300 propiedades, pero una familia no puede obtener el beneficio teniendo solo una propiedad, estoy de acuerdo con que haya eximiciones en ciertas entidades pero no estoy de acuerdo con que sea un privilegio para unos pocos y mucho menos que esto encubra lo que va por detrás de los gremios.”