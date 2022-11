Con la posible presencia de Facundo Campazzo, Dallas recibe a Toronto

Dallas Mavericks (4-3), con la probable presencia del base cordobés Facundo Campazzo, recibirá a Toronto Raptors (5-3), desde las 21:30 de Argentina en el American Airlines Center, en uno de los partidos a jugarse este viernes por la NBA.

Campazzo solo fue tomado en cuenta por el entrenador Jason Kidd en dos cotejos, ante New Orleans, cuando jugó 12 minutos y 57 segundos, y frente a Brooklyn Nets, con 2m. y 47 seg, sumando tres puntos, tres asistencias y tres rebotes.



Por su parte, Utah Jazz (6-3), en donde juga muy poco Leandro Bolmaro, visitará a Los Angeles Lakers (2-5). El cordobés, que ya sabe que no continuará en la franquicia al no hacer uso de la opción por un tercer año, casi no juega y lo hará muy poco en esta temporada.