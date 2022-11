Independiente analiza llevar a la Justicia a Moyano por una millonaria deuda de OCA

El presidente Fabián Doman reconoció que evalúan accionar judicialmente contra el ex mandatario y su ex secretario general por una deuda superior a los 2 millones de dólares en conceptos de sponsoreo

La gestión que encabeza Fabián Doman tomó el mando de Club Atlético Independiente hace unas pocas semanas y ya está llevando adelante un análisis minucioso de la gestión financiera de la anterior comisión directiva. En esa auditoría interna que están impulsando hay un tema que es más espinoso que el resto: la “Causa Oca”.

El periodista confirmó en las últimas horas que analizan llevar a la Justicia al ex presidente Hugo Moyano y al ex secretario general Yoyo Maldonado para pedirles explicaciones sobre una deuda impaga de OCA de 2 millones 300 mil dólares correspondiente a la publicidad de la camiseta.

“Hay un caso particular que estamos seriamente analizando tomar otra medida. Ya había iniciado el tema cuando era candidato, se imaginan que estoy hablando de OCA. Por (Gonzalo) Verón los abogados están trabajando el caso de manera completa, por el caso de OCA estamos analizando pedir una mediación judicial obligatoria. Citar a Hugo Moyano y Yoyo Maldonado para que nos expliquen en una mediación judicial por qué nunca se cobró el sponsoreo”, planteó Doman en diálogo con el programa partidario Muy Rojo.

“Queremos que judicialmente expliquen el ex presidente del club y el ex secretario general del club si Independiente reclamó. Que nos explique si se reclamó y en el caso que no se haya reclamado, por qué no se reclamó”, explicó el núcleo del tema.

Según habían explicado meses atrás, cuando le enviaron una carta documento a la directiva mientras cumplían el rol de oposición, en esta deuda está involucrado el Fondo llamado “Arístides”. “El club había cedido los derechos de cobro de esta deuda al Fideicomiso de Administración “Aristides”, el cual fue creado para que los ingresos de la institución no sean embargados”, habían sentenciado por esa época.

“Sé que me van a salir con que “no, porque estaba en Arístides”, que era el fideicomiso. Que nos expliquen el ex presidente y el secretario general en sede judicial por qué el Club Atlético Independiente o Arístides, el fideicomiso, le reclamaron a OCA y, en caso que no le hayan reclamado, por qué no le reclamaron. No queremos más explicaciones individuales ni por balance ni públicas ni periodísticas, queremos lo primero ya en el plano judicial. Yo había mandado una carta documento cuando era presidente por el tema OCA y me contestaron cualquier cosa. Ahora estamos analizando avanzar en esto”, avisó.

El mandatario, que ganó en una elección récord con el 72% de los votos, pidió que le den “explicaciones a la gente” y subrayó: “Ya esto no es campaña electoral. Acá no hay chicaneo. Esto que estoy diciendo no es para sacar un voto más o uno menos. Es la protección que debo hacer de todos los derechos de Independiente. No me alcanza con que en un balance pongan no, por qué ya fue. Explíquenlo donde corresponde, en el plano judicial”.

En otro pasaje de la entrevista, el líder de la dirigencia del Rojo también dejó una sugestiva frase sobre el manejo del dinero en el club: “Mientras de alguna comisión directiva no sabemos si se llevaron plata del club, esta comisión directiva va a poner plata”.

Y también se expresó sobre la vinculación con el América de México, con quien mantiene una conversación para intentar saldar las deudas correspondientes a la transferencia de Cecilio Domínguez. “Hay tres casos donde hay diálogo. Creemos que se va a poder llegar a acuerdo. Hay uno donde hay mucha inflexibilidad como consecuencia de, según dicen, destrato reiterados de todas formas y maneras que es el América. Y estamos trabajando en eso. La idea es pagar antes que lleguen la inhibición, si se puede. No sabemos si llega, cuándo llega, no sabés nunca. Creo que el América le asiste el derecho al acreedor, no se le cumplieron planes de pago, pero a veces en la vida hay que ser buen acreedor y no significa que no quieras cobrar. Significa que hay maneras”.

“Estamos trabajando en la presentación que vamos a hacer, sé que el periodismo lo llama auditoría. De lo que estamos viendo, hay cifras que van a sorprender. Hay cosas que no hay respuestas, vamos a pedirlas en otros ámbitos ya que no las hay en el ámbito administrativo. Tenemos que averiguar por qué determinado dinero no está. Como responsable de Independiente debo proteger su patrimonio”, sentenció.

Infobae