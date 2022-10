Desafío de la UCR al PRO: "Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar"

Bajo la consigna "Unidos, ganamos", el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) organizó un acto en el predio de Costa Salguero para festejar "la vuelta de la democracia", por la celebración de los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, con Gerardo Morales y Martín Lousteau como los principales oradores. Y hubo un fuerte mensaje desafiando al PRO: "Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar".

El encuentro, en el que hablaron varios dirigentes y contó con el especial discurso de Julian Strassera, hijo del exfiscal del Juicio a las Juntas, fue cerrado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que se envalentonó con triunfos radicales y criticó a Macri. "Nuestro desafío es lograr trabajo para nuestro pueblo, garantizar el progreso, cuidar la paz y el orden democrático que hemos logrado. Nuestro desafío sigue siendo cuidar el planeta y la agenda del mundo".

En un llamado a ampliar y un llamado a la unidad nacional, Morales afirmó: "Mi vicegobernador es peronista y tenemos 26 partidos políticos, lo mismo le pasa a Mendoza y en Corrientes. No hay destino en la Argentina en el marco de la pelea permanente y de la fractura".

Y realzó a la UCR: "Gobernamos tres provincias, líderes en nuestras cámaras, no somos solo un partido parlamentario, somos un partido de gestión porque gobernamos y lo hacemos bien. No acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los principios e ideales de nuestro partido aún vigentes".

Además, Morales le pegó a Mauricio Macri y al PRO: "Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, es marcar un rumbo, decir a dónde vamos, es la capacidad de escuchar, liderar es la humildad de saber que como personas hacemos cosas bien y cosas mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años para luego fracasar, eso no es liderar".

"Si hay un error que cometimos entre 2015 y 2019, es no haber podido lograr un gobierno de coalición. El desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición", dejó Morales como autocrítica.

"La gente nos está mirando, está mirando a un partido que tiene musculatura, territorialidad, nos mira y tiene expectativas en nosotros por eso estamos trabajando ese plan de gobierno", anunció el gobernador jujeño y precandidato presidencial. "Vamos a gobernar el país, vamos a gobernar la República Argentina y nos estamos preparando para eso", añadió.

Y elogió la figura de Lousteau para la Ciudad: "Martín Lousteau es nuestro candidato a Jefe de Gobierno y todos nos encolumnamos con Martín para ganar la Ciudad. De Córdoba está Rodrigo De Loredo, vas a ganar la elección", dijo a los gritos Morales.

"La posibilidad de transformar la bronca y la tristeza en la esperanza está en la acción política, con liderazgo, con ideas, con capacidad de gestión. No alcanza si no se tiene mística, corazón, pasión por las cosas que se hacen. Miren y escarben en sus corazones y van a encontrar el ADN argentino que nos ha hecho grandes que es la cultura del trabajo y el esfuerzo", concluyó Morales.

Tras una semana en la que se barajó la posibilidad de que pegara el salto por la presidencia, el senador nacional Martín Lousteau utilizó en masivo acto de la UCR para confirmar que será el candidato a jefe de Gobierno porteño del radicalismo, para competir con Jorge Macri, y otros dirigentes PRO anotados.

"Soy candidato a Jefe de Gobierno de una coalición y voy a ser el Jefe de Gobierno de una coalición", dijo el exembajador en Estados Unidos, que antes del acto había salido a cruzar a Patricia Bullrich, titular del PRO, por sus palabras contra Horacio Rodríguez Larreta al que acusó de entregarle la ciudad a los radicales a cambio de que apoyen su proyecto presidencial.

Lousteau elogió a Alfonsín en su discurso. "La recuperación democrática fue conducida por el radicalismo y el último prócer que tuvo nuestro país pero fue una gesta de toda la Argentina. Este acto fue organizado por el radicalismo pero es un acto de todos los argentinos".

"Lo que hace falta es el coraje colectivo para enfrentar lo que hay que hacer en la Argentina y si hacemos eso Argentina se va a acomodar", destacó el economista. Y añadió: "Ahora tenemos pendiente la deuda de la estabilidad y el desarrollo. Solo se puede hacer de una manera, ninguna sociedad crece y se desarrolla si su Estado no funciona bien".

"La gran gesta ahora es gestionar el Estado a lo largo y a lo ancho de la Argentina de otra manera para devolvérselo a los ciudadanos, a la clase media y a todos los que la Argentina expulsó de la clase media. ¿Cómo se sale de dónde estamos? Se sale con un shock que no sea una guadaña sino un cambio de rumbo colectivo de la Argentina", aseguró Lousteau.

"Se hace en una coalición grande, que también aprenda de sus errores. El legado del gobierno del gobierno de Juntos por el cambio es haber terminado con 12 años de populismo y generado alternancia. Terminar el mandato desde el '28 y dejar una coalición que puede poner freno y puede volver a gobernar", se envalentonó el economista.

Y cerró repitiendo que será candidato a Jefe de Gobierno de una coalición y dejó un llamado al diálogo: "El legado de Juntos por el Cambio es que modificó el sistema político argentino".

El evento, previsto para las 11 de la mañana, arranco recién pasadas las 12 del mediodía en un predio de Costa Salguero copado por la militancia. Hubo representantes de todas las provincias, desde Jujuy a Tierra del Fuego que dijeron presente y que subieron al escenario para mostrar el "músculo" de un partido que hace gala de su territorialidad y dice tener un comité en cada pueblo del país.

También hubo invitados extrapartidarios como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que pasó a saludar y luego se fue a festejar su cumpleaños. Convenientemente, ya no estaba presente en Costa Salguero cuando llegaron las críticas más lapidarias de los radicales al macrismo. Cuestiones de timing.

Lo acompañó el diputado bonaerense Diego Santilli, también estuvo Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro, Felipe Miguel, Emanuel Ferrario, y Gerardo Milman, entre otros dirigentes.

Palos de Negri, Naidenoff y Cornejo

"Hoy no venimos a conmemorar solamente, no es un encuentro del radicalismo en campaña electoral, estamos casi a 40 años de algo que parecía imposible, lo hizo el liderazgo de Raúl Alfonsín, corrió los límites de lo posible para que haya democracia", remarcó el diputado Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR, uno de los oradores más efusivos del encuentro radical.

"Eso nos abarca a todos. Pudo demostrar que si la política solamente es el arte de lo posible, puede ser la resignación bajo un liderazgo reconstructivo de la sociedad, después del dolor, de la sangre, de las pérdidas de vidas. Fuimos abrevando de la Constitución la idea de que la democracia no se toca más, pero con la democracia tenemos que asumir el desafío", agregó Negri, con la voz ronca, y destacó que "Alfonsín no es una moda".

"La democracia está sitiada, hay fatiga social, está sitiada por populismo de derecha y por populismo de izquierda. El desafío y la contradicción es democracia o populismo, de lo contrario volveremos al pasado", concluyó Negri.

Por su parte, el senador Luis Naidenoff también dio un encendido discurso: "Para homenajear al pasado hay que tener pasado, lo exhibimos y no lo ocultamos. ¿Qué está pasando en nuestro país que cada vez la crisis golpea la revalorización de Alfonsín siempre se agiganta?".

"En la medida que interpretemos que las vanidades, los egos personales solamente priorizan intereses mezquinos y que la gente la pasa mal y que hay hambre en la Argentina, solamente con ese ideario de Alfonsín vamos a dar vuelta la página", lanzó Naidenoff, mientras desde la tribuna la senadora Carolina Losada, su novia, le tomaba fotos dando su discurso.

El senador Alfredo Cornejo y ex gobernador de Mendoza, habló de la autocrítica: "Debemos ser desde el radicalismo, pero en la unidad de Juntos por el Cambio, los que propongamos un programa económico que nos saque del populismo, de la pobreza, de la degradación, no mirando solo al radicalismo, no mirándonos al obligo paritario, sino como hizo Alfonsín, mirando para arriba, para adelante".

El presidente de la Convención radical, Gastón Manes, destacó en Costa Salguero la importancia de la “unidad de la oposición”, pero aclaró que “no puede ser a consta de los sueños, ideales y convicciones” del radicalismo.

"Necesitamos la unidad, necesitamos de todos, pero tenemos un desafío importante porque tenemos la obligación de persuadir a aquellos con los que tenemos diferencias. El partido radical otra vez está de pie, porque esta es la batalla de nuestras vidas. Tenemos que liderar la coalición opositora, tenemos mujeres y hombres que gobiernan, que inspiran, con los valores necesarios para que Argentina vuelva a ser una Nación", subrayó Manes.

"Recordamos mucho de lo que nos dejó Raúl y esa actitud que tuvo de ampliarse de entender en ese momento qué era lo que necesitaba Argentina. Salvando las distancias es una gran inspiración para lo que nos toca hoy en la misión de transformar en la Argentina", remarcó Mariela Coletta, la primera dirigente en tomar la palabra.

"Unidos, ganamos, festejamos la vuelta a la democracia", indicaba la invitación oficial al acto difundida por el radicalismo, acompañada por un dibujo basado en la clásica foto de Alfonsín con sus manos unidas, simbolizando la victoria.



El 30 de octubre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín se impuso en los comicios presidenciales celebrados para el retorno de la democracia tras la sangrienta última dictadura con un amplio margen sobre la fórmula con la que compitió el peronismo, encabezada por Ítalo Argentino Lúder. Alfonsín obtuvo el 51,75% de los votos contra el 40,16 del postulante justicialista, asumiendo su cargo el 10 de diciembre del mismo año.

