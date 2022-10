Amenazaron de muerte a una concejala y dice que tiene tintes políticos

La concejala de La Merced, Mónica Berruezo, habló sobre el lamentable episodio que vivió días atrás. Según relató, ocurrió el jueves último cuando, al regresar a su vivienda, junto a su esposo, se encontró con la pintura, aparentemente recién hecha, con el mensaje “silencio o plomo”.

“Yo calculo que es por mi tarea legislativa y mis declaraciones políticas a raíz del cargo que ocupo y del espacio político”, sostuvo la edila en declaraciones a Aries y aseguró que “ya hay un ambiente de campaña”.

Opinó así que “es un escenario político” y remarcó el hecho de que su hija se encontraba dentro de la vivienda al momento de suceder la pintada.

De acuerdo con el análisis de la concejala, su abordaje e intervención en temas que tocan intereses económicos importantes podrían ser el detonante de la amenaza, y enfatizó: “No debería ocurrir, pero ocurre”.

Si bien indicó que la amenaza tendría iniciales como firma, aclaró que los detalles están en manos de la fiscalía interviniente. “Yo no provengo de la política, soy gente de la ciudad que jamás ha estado en escenarios donde sea una práctica corriente involucrarte con personas que hacen este tipo de cosas. Y, cuando me involucro en la política, me expongo a estas situaciones”, aseveró Berruezo.