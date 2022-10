Organizaciones sociales marcharon al IPV

Organizaciones sociales se movilizaron esta mañana hacia las oficinas del Instituto Provincial de la Vivienda para reclamar respuestas por presuntas estafas contra 25 familias.

Rodolfo Serrano, presidente de la Fundación Azul, quien acompañó el reclamo, indicó que a los damnificados les habrían cobraron 600 mil pesos para otorgarles una carpeta con el fin de acceder a una vivienda recuperada de Pereyra Rozas, pero esto no sucedió.

“Creo que el señor Gustavo Carrizo tiene que atender. Todos los salteños le pagan el sueldo”, manifestó en referencia al titular del IPV “Si no tiene nada que ver, no tiene por qué esconder la cara. Me defrauda que mande a su secretaria. Tiene que poner la cara y dar las respuestas que la sociedad necesita”, aseveró y denunció que las familias afectadas, además, habrían sido amenazadas.