Manzur reafirmó el compromiso de terminar con asimetrías en la Asamblea del Norte Grande

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, reafirmó "el compromiso" del Gobierno nacional con la implementación de políticas con "perspectiva federal" para "terminar con las asimetrías que Argentina arrastra desde hace décadas", al exponer en el cierre de la 14° Asamblea del Norte Gran Grande, que contó con la participación de mandatarios de diez provincias de esa región.

"Nuestra misión es cerrar brechas, generar inclusión y equidad, conectarnos y vincularnos", señaló Manzur durante su exposición, y afirmó que "la inversión del Gobierno nacional en obras y proyectos de infraestructura para las provincias del Norte Grande creció un 392% desde 2019, para beneficio de más de 10 millones de habitantes".

A su vez, el funcionario aseguró que el Ejecutivo prevé además destinar el próximo año $148.405 millones para el Norte Grande, monto que representa un alza del 796% en el presupuesto en comparación con 2019.

"Esto nos da la perspectiva de un futuro mejor, que es para lo que trabajan los gobernadores que están aquí. Queremos cerrar brechas, generar inclusión y equidad, conectarnos y vincularnos. Buscamos coordinar los esfuerzos como región. Todos los gobernadores trabajan juntos para que el Norte Grande crezca, más allá de las diferencias", señaló Manzur.

Además, el jefe de Gabinete ratificó la voluntad del oficialismo de "instrumentar y coordinar la agenda de las políticas públicas nacionales y de qué manera se implementan en los territorios", y calificó a la reunión de mandatarios "como positiva y con agendas de trabaja para implementar en el futuro".

Manzur también destacó la importancia de la reciente misión emprendida por los gobernadores del bloque regional a los Estados Unidos, al calificarla como "algo inédito en la historia de la Argentina", y estimó que los resultados de las iniciativas que se discutieron en ese periplo "se verán en muy corto tiempo".

Manzur participó de este encuentro junto a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Paula Español; y la presidenta provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, Gerardo Zamora, calificó el viaje a EEUU como "muy positivo", ya que "las reuniones con los organismos internacionales de créditos como el FMI, el BID y Banco Mundial han sido muy importantes al momento de trasmitir una idea de unidad".

"Es fundamental que en el exterior nos vean juntas a las provincias por encima de las diferencias políticas. Todos los gobernadores del bloque buscamos lo mejor para el país", enfatizó Zamora.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario anfitrión aseguró que el tema del subsidio al transporte público de pasajeros fue un tema abordado en esta reunión.

"Hemos tenido dos días de paro en casi todas las provincias del país. Estamos con un pedido de audiencia que significa la actualización del subsidio hacia el interior en lo que tiene que ver con el transporte público. El año anterior se había propuesto y acordado en el Congreso y que a falta del Presupuesto 2022 se había subsanado a través de un decreto. Hoy se necesita una actualización urgente de esos montos en el presupuesto 2023", explicó.

Para Zamora, "el proyecto de presupuesto enviado tiene una actualización menor a la necesaria" y ratificó que ese tema fue analizado en la asamblea para elevar desde la región una nota a los ministros de Transporte y Economía.

"Es un tema que hay que resolver en forma profunda y es también parte de la agenda que planteamos hace mucho tiempo. Queremos un país donde quien vive en la ciudad de Buenos Aires pague el mismo boleto que quien lo hace en Santiago del Estero, Chaco o Jujuy. Y lo mismo pretendemos con las tarifas eléctricas y el combustible", remarcó Zamora.

El gobernador insistió en que el "el transporte es hoy uno de los temas más urgentes y el jefe de Gabinete ha compartido con nosotros la posición que tiene la región y esperamos tener una respuesta".

"No existe un país sin federalismo. No hay posibilidades de ese federalismo si no es con una inversión y con una mirada que tenga que ver con lo que pensamos. Aquí hay una región que está pensando en forma conjunta, en bloque, por encima de cualquier cuestión subalterna", subrayó.

De la 14° Asamblea del Norte Grande tomaron parte también el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, además de la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; y el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce.

Entre los temas que se debatieron durante la asamblea estuvieron el diseño del Plan de Conectividad Aérea del Norte Grande, la resolución de apoyo al Proyecto Federal para la Industria Audiovisual y la Red Federal de Comunicación del Norte Grande, todos proyectos que buscan generar soluciones para lograr la integración y el desarrollo de la región.

Fuentes vinculadas a los mandatarios indicaron que también se avanzó en la planificación de la misión del Norte Grande al encuentro anual más importante sobre cambio climático: la 27ma. Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas (COP27), que se realizará del 6 al 18 de noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde asistirán jefes de Estado, ministros y negociadores, junto con activistas climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos.

