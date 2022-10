Chibán pide internas en Juntos por el Cambio

Para el dirigente de la Unión Cívica Radical, debe “subsanarse” la contradicción de que Bettina Romero se anuncie en ese espacio a nivel nacional y no provincial.

Por Aries, el diputado provincial mandato cumplido Héctor Chibán pidió internas en Juntos por el Cambio y consideró que debe “subsanarse” lo que consideró como una contradicción respecto al hecho de que Bettina Romero se anuncie en ese espacio a nivel nacional y no provincial.

“De lo que se trata es de decir ‘acá estamos’ y seguramente vamos a estar”, señaló el dirigente de la Unión Cívica Radical destacando su proyecto político de “propuesta y control”, en referencia al rol de la oposición. No descartó aspirar a un cargo ejecutivo, aunque, según dijo, “no necesariamente desde la Intendencia como candidato a intendente”.

Igualmente, sostuvo: “No me parece que haya que llevar la discusión al tema de candidaturas” y se mostró en desacuerdo con la convocatoria a la Convención partidaria de la UCR. Al respecto, subrayó: “No me parece que haya que discutir la estrategia electoral cuando no sé qué quiere llevar como programa la Unión Cívica Radical”.

“Hablar de estrategia cuando no sabemos quién integra Juntos por el Cambio en Salta es seguir poniendo el carro delante del caballo”, analizó.

Consideró la posición no puede ser sectaria. “Hay que ser amplio si queremos cambiar el rumbo de esta provincia, tener mucha organicidad y claro hacia dónde queremos ir”, sostuvo el dirigente.

En este punto, opinó que hay que ir a una interna abierta. “Se está a tiempo, si existe la voluntad política”, dijo y aseguró que ello “potenciaría electoralmente a Juntos por el Cambio”.

“Romero todavía no dijo nada de si va a integrar o no Juntos por el Cambio a nivel provincial”, continuó Chibán y consideró una contradicción que sí lo haga a nivel nacional. “Es una contradicción que hay que subsanar”, enfatizó aunque aclaró: “Una cosa es integrar y otra cosa es que pongan un candidato”.