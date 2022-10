Por falta de profesionales una diputada de Orán contrata médicos de forma particular 

“Nosotros también ponemos nuestro granito de arena y no solamente son críticas, hago gestiones de forma continua, contrato médicos para llevar a diferentes localidades, hago clases de apoyo y cursos, no sólo nos quedamos en la cuestión legislativos con proyectos que digan: nos gustaría que el Ejecutivo haga tal obra”, dijo Ceaglio por Aries.

La legisladora, que integra el “Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción”, señaló que su accionar abordando directamente algunos problemas se debe a que “no hay tiempo” y describió que la situación social en el norte es compleja.

“Orán está muy debilitado, transversalmente marcado y signado por la droga, hay mucha delincuencia y deserción escolar”, sostuvo.

En relación a sus iniciativas particulares en el ámbito de la Salud, contó que contrató un médico y con él visitaron el municipio de Aguas Blancas donde se atendieron más de cien personas y en los próximos días hará lo propio en Urundel.

Frente a la polémica que generó sus acciones en la sesión de la Cámara de Diputados, donde una diputada capitalina cuestionó que haya hecho reclamos en el tramo de Manifestaciones, Ceaglio aclaró que no se trata de una crítica destructiva sino todo lo contrario.

“No podemos mentirnos, tenemos que hablar con la verdad, creo que una legisladora de Salta que no conoce Orán, no puede hablar. No es una crítica destructiva, al contrario, soy la primera en la fila del proyecto del doctor Sáenz pero no por eso nos vamos a mentir”, señaló y agregó que tal realidad la “tiene que saber el gobernador”.

Finalmente, indicó que sólo hay cuatro médicos cirujanos y pediatras para los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín y que no hay especialistas tales como psiquiatras, oftalmólogos u otorrinolaringólogos, entre otros.