Esta mañana, el gobernador Gustavo Sáenz firmó convenios con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para la ejecución de obras en la provincia. “Cuando hablamos de la inversión que va a tener Nación en Provincia, parece increíble que los gobiernos nacionales, desde que nació la patria, se olvidaron de este norte grande”, enfatizó.

En este sentido, cuestionó que existan “dos argentinas”, “la Argentina del centro llena de privilegios y subsidios y la Argentina de las necesidades, de las injusticias, que es la Argentina del norte”. “El federalismo no se pregona, el federalismo se practica, y se practica de esta manera”, remarcó.

Por otra parte, Sáenz celebró que “hoy nos miran con agrado en el mundo, desde el centro del país, porque hoy día todo el norte grande tiene lo que el mundo necesita”. “Hoy el norte grande es tierra de oportunidades y no hay que desaprovecharla”, subrayó ante los presentes.

Insistió en el hecho de que “para eso tiene que haber una visión federal, porque de nada sirve tener los recursos que el mundo demanda si no tenemos esas obras que han sido planificadas por este gobierno y han sido escuchadas por el Gobierno nacional”.

“Y decirle a todos esos incrédulos que estaban acostumbrados a que le prometan obras, a los que veían carteles y las obras no se hacían, que acá hay un hombre que hace y no dice”, expresó el mandatario al tiempo que enumeró algunas de las obras en ejecución o próximas a estarlo. Y cerró: “Hoy es un día de mucha alegría, pero también es un día para mostrarle al pueblo argentino que aquello a lo que nos comprometimos no eran solamente papeles”.