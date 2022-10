Ley de Humedales: “No lo vamos a acompañar tal como está, pedimos modificaciones y que se escuche a los gobiernos provinciales” dijo Caletti

La diputada nacional del Frente de todos afirmó que no permitirán que el proyecto avance hasta que no se escuche la posición de las provicias frente a una iniciativa que busca inventariar sus recursos mientras paraliza toda actividad de explotación y exploración de producción minera y agrícola-ganadera.

Por Aries, la diputada nacional por Salta del Frente de Todos, Pamela Caletti, remarcó que el proyecto de ley de Humedales plantea proteger los reservorios de agua, recurso esencial para la vida humana, animal y la producción.

La diputada reiteró que hubo conversaciones por la normativa y que hubo una firme posición para escuchar a las provincias y evitar que Nación disponga de los recursos de las provincias. “El proyecto originario, esdel Frente de Todos, pero como está no tiene posibilidades de salir porque no lo vamos a acompañar, sí propuse modificaciones y que se escuche a los gobiernos provinciales” exclamó y adelantó que en las próximas semanas, una vez escuchadas las autonomías provinciales se podrá debatir.

“Este proyecto de ley pretendía que Nación haga un inventario de los humedales del país, y nosotros planteamos que las provincias son las dueñas de los recursos, no tiene por qué venir Nación a hacer un inventario en nuestros territorios. Lo más grave es que paralizaba todo tipo de actividad en la zona hasta tanto ellos hagan el inventario. No sólo no tenían competencia para hacer inventario sino que te paralizan todo tipo de exploración y explotación producción minera, agrícola-ganadera” detalló Caletti.

“Queremos cuidar el ambiente y generar trabajo y eliminar la pobreza y para producir necesitas agua, entonces lo que hay que hacer es utilizarla de acuerdo a los criterios sustentables” agregó la diputada. Además indicó que la Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias y destacó el accionar de los integrantes del Norte Grande para protegerlos a “ultranza”.