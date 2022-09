Cartuccia, la “pata peronista del PRO” que quiere la vicegobernación

Si bien aclaró que la decisión es de Gustavo Sáenz, no descartó sus intenciones de acompañar al mandatario en la fórmula para la reelección.

“No sabía, no lo sé”, respondió la diputada Laura Cartuccia ante la consulta en Pasaron Cosas sobre una posible candidatura suya a la vicegobernación. “Es una decisión que la toma el Gobernador. Escuché que él expresó las ganas de llevar una mujer dentro de la fórmula, pero no lo sé”, manifestó. Al parecer, sus aspiraciones van in crescendo. Solo algunos meses atrás había dado a conocer sus intenciones de llegar a la intendencia de Capital.

Recordó su llegada al recinto y dijo: “Ingresé acompañándolo a Martín De los Ríos. Soy afiliada al Partido Justicialista hace 20 años. Ingreso como la pata peronista del PRO dentro de la lista. Soy peronista, no kirchnerista”.

En este punto, consideró que “el Partido Justicialista hoy está en un proceso de reestructuración muy importante” y analizó: “Creo que hubiese sido muy importante que pudieran convocar a todos los afiliados y llamar a internas partidarias. Creo que la suspensión de las PASO se hizo con ese objetivo”.

“Ese espíritu, a partir de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se fue perdiendo. Terminaron siendo una encuesta carísima para la sociedad”, continuó Cartuccia quien lamentó los últimos resultados electorales en Capital e insistió en que el partido “necesita abrir las bases, convocar a los afiliados”.