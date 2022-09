Volcó Cande Correa, dejó abandonada la camioneta y se fue sin hacerse alcoholemia

Según confirmó la policía, el siniestro ocurrió cerca de las dos de la mañana cuando circulaba por la Circunvalación sentido Oeste-Este y, por razones que se tratan de establecer, perdió el control y golpeó la contención lateral en el puente sobre el río San Lorenzo.

La camioneta quedó sobre uno de los laterales y cuando llegaron los móviles de la policía, la exconcejal y influencer fittnes ya no se encontraba en el lugar y, posteriormente, avisó que no requería atención médica por lo que no se realizó el control de alcoholemia.

Según el parte médico, Cande Correa sufrió solo politraumatismos leves.