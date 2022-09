Los All Blacks se tomaron revancha de Los Pumas con un contundente triunfo por 53-3

Después de la histórica victoria frente a Nueva Zelanda en su tierra por 25 a 18 en el primer partido de la gira por terreno neozelandés, los All Blacks se tomaron revancha de Los Pumas en el FMG Stadium Waikato de la ciudad de Hamilton y lograron un contundente triunfo por 53-3 para subirse a la cima de las posiciones del Rugby Championship.

Argentina sufrió con los errores de manejo. Se vio afectado por el factor climático (lluvia contínua), perdió muchas pelotas y fue dominado por los neozelandeses, que se fueron al frente en el primer tiempo con una clara diferencia de 24-3 a su favor. Ya en la segunda mitad, las modificaciones que introdujo el entrenador de los argentinos revitalizó al conjunto nacional, pero la situación no varió y los locales manejaron el trámite del partido.

Mientras los Pumas no podían coronar ningún ataque con un try, los All Blacks contestaron con ingresos al ingoal (fueron cuatro en el complemento) para sumar y estirar la diferencia.

“Dominaron el medio. La semana pasada no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores. Tenemos que aprender de los errores que cometimos y sacar conclusiones para los últimos dos partidos. Mejoramos mucho en el line en comparación con el otro partido, pero estuvimos mal en el ruck y eso marcó la diferencia”, analizó el capitán argentino Julián Montoya.

Por su parte, otro de los que fue crítico por el partido que hizo el seleccionado nacional fue Tomás Lavanini. “Es difícil después del partido que hicimos que nos pase esto. Nos faltó carácter en la defensa. Mejoramos el scrum y el maul, pero quisimos mostrar el carácter que tuvimos la semana pasada y no pudimos. Así terminamos. Nos metieron 53 puntos. La verdad es que la defensa no fue lo que queremos ser. Esto es un proceso, estamos en el camino correcto. Estuvimos bien en algunos momentos, pero en los momentos claves no estuvimos”, dijo.

El camino para los Pumas en este Rugby Championship continuará en dos semanas. Ahora, será turno de volver a la Argentina, descansar, y planificar lo que serán los dos enfrentamientos ante Sudáfrica. El primero se jugará el próximo sábado 17 en cancha de Vélez. La revancha, y lo que pondrá punto final a su participación en el certamen, se jugará una semana más tarde en el estadio Kings Park, casa de los Springboks.

