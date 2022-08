Buttazzoni sobre el armado de frentes electorales en Salta: “La gente no sabe qué vota”

Por Aries, el analista y consultor Pedro Buttazzoni consideró que en Salta “no hay una propuesta” de Gobierno porque los actores políticos no piensan de forma conjunta e institucional un proyecto de Estado a largo plazo ya que en la actualidad no se votan espacios con ideas y valores.

“Hoy la propuesta no existe. ¿Para dónde va Salta? No lo sabemos. Y eso es porque no hay dirigencia”, afirmó Buttazzoni, para luego advertir que tal escenario "sí es un problema: porque ahí sí la gente no sabe qué vota”.

Esta situación se debe, en parte, al surgimiento de partidos “que son simplemente sellos de goma que solamente se utilizan como herramientas electorales” pero que “después no sirven para absolutamente nada”. El consultor ejemplificó: “El último gran partido político que hubo en Salta, que fue el Partido Justicialista, en la última elección sacó el 2 por ciento”.

Ahora la mayoría de quienes deciden participar en política están abocados a empresas “unipersonales donde cada uno va por su cuenta, monta su propio show y circo e intenta tener algunos votos” a partir de una popularidad lograda no a base de militancia sino de, por ejemplo, exposición mediática.

No obstante la opinión sobre la proliferación de partidos políticos con tales características, Buttazzoni no coincidió conque sea un motivo válido para suspender las PASO en la provincia. Dijo que se podría haber mejorado el sistema.