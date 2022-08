Chofer de Tadelva denuncia persecución e inició una huelga de hambre seca

“Estoy reclamando que me devuelvan el puesto de trabajo, quiero que me devuelvan mi dignidad”, expuso el trabajador ante los micrófonos de Aries. Tras 16 años de prestar servicios en la empresa, denuncia que se niegan a reincorporarlo luego de que recibiera el alta médica por un problema de salud que lo mantuvo alejado de la actividad desde diciembre.

Según indicó Vaca, desde junio se niegan a diagramarlo para volver a trabajar. “Aducen que no estoy apto para manejar, que tengo que hacer una junta médica”, informó. No obstante, aseguró que desde el propio Ministerio de Trabajo desestimaron la junta ya que la decisión de darle el alta fue compartida por su médico de cabecera y el de médico de la empresa.

“Hace cuatro meses que me tienen sin sueldo, estoy a la deriva, sin obra social, no tengo farmacia, no tengo nada, estoy en la calle. Quiero que me devuelvan mi dignidad”, expresó angustiado.

Para el trabajador, el origen de la situación se encuentra en su actividad sindical. “Vengo desarrollando una política gremial con mis compañeros, fui delegado hace 4 años y ahora sigo participando. Se avecinan las elecciones y estamos con los compañeros trabajando para ver si podemos participar. Entonces, se me hace que por ahí viene la represalia que están tomando conmigo”, aseveró.

Además, denunció que el gremio se encuentra ausente. “El que esté en el gremio tiene que acompañarlo, comparta o no la política de él, y no están. Buscan desafiliarme para que no pueda participar en ninguna elección”, sostuvo dado que, por estatuto, si la cuota sindical no se paga por tres meses consecutivos quedaría desafiliado. “Quiero que alguien vea por mí. Me van a tener que sacar en un cajón porque no me voy a ir de acá hasta que me den una solución”, advirtió Vaca.