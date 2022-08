Derrame de plomo en Bolivia: Salud espera conocer el lunes los informes preliminares del agua del río Pilcomayo

Por el colapso de un dique de cola en Potosí, Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente del río Pilcomayo, el Comité de Emergencia, creado para abordar la situación con el objetivo de minimizar posibles complicaciones en el cuerpo de agua, difundió recomendaciones hasta tanto se conozca los resultamos de los estudios.

Por Aries, el ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban manifestó que mañana lunes 8 de agosto podrían conocerse los informes preliminares de las muestras de agua que se obtuvieron a fin de determinar sustancias contaminantes.

“Si bien nosotros tenemos una situación porque no se ha visualizado la mancha, no hemos tenido peces muertos por contaminación, no hemos tenido criollos u originarios que han consultado la guardia por alguna intoxicación, de todas maneras nosotros ya estamos permanentemente tomando muestras de agua, no tenemos todavía el informe, tenemos una persona que depende de Epidemiología de la Provincia y está trabajando en el Hospital de Santa Victoria, esa es la situación actual más datos no podemos dar” dijo el Ministro.

“No se visualiza una mancha, pero no sabemos si el agua tiene contaminación alguna, ha habido un derrame muy importante pero al momento no tenemos información de lo que contiene el agua” continuó.

Reiteró que el Gobierno Provincial, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación, recomienda no consumir agua, no realizar pesca, no consumir pescados ni bañarse en el río Pilcomayo, en la zona comprendida en el territorio provincial, desde Hito 1 hasta la frontera con la vecina provincia de Formosa.

“Estamos testeando permanentemente el agua y ya lo veníamos haciendo el agua que se consumen habitualmente, tenemos seis estaciones destinados a eso” aseguró. “Haciendo un rastrillaje en Morillo, en Mosconi, visitamos 30 comunidades casa por casa con estudios muy variados para que podamos mejorar la calidad de vida de los originarios” amplió.

El Ministro remarcó que la situación es compleja “porque ellos viven de la pesca a pesar de que nosotros tengamos el mensaje preventivo de qué no hacer, hay que ver la necesidad que viven”. “De todas maneras estamos monitoreando todo desde el Hospital de manera tal de ver si no hay intoxicados, uno dice no consuma agua ni pescado pero ellos viven a los márgenes del río y lo usan en todo aspecto” agregó.

Finalmente dijo que todas las intoxicaciones plúmbicas o arsénicas son graves, producen un deterioro a posteriori. “La intoxicación por plomo es rápidamente visualizada porque las encías se tiñen de azul y lo vamos a notar rápidamente” dijo al mismo tiempo que reiteró que los resultados de los estudios indicarán qué acciones de deberán iniciar.