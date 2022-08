Julián Dominguez: “No podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la función"

El exministro de Agricultura, Julián Domínguez, participó ayer de la reunión que IDEA organizó en Rosario para los empresarios del sector agroindustrial.

En su disertación al final del encuentro, que consistió en un diálogo con Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Presidente de Grupo Murchison, Domínguez justificó su salida de la cartera agropecuaria y señaló que el principal motivo fue que la misma perdió el rango de ministerio.

“Estoy convencido que el sector más importante de la economía argentina debe tener una representación mucho más transversal en todas las expresiones políticas que gobierna en la Argentina. Me parece que es bueno imitar a Brasil, que ha logrado que la representación del sector atraviese a todas las expresiones políticas. Por lo tanto, voy a trabajar para representar desde mi partido al sector o por lo menos los valores que entiendo que le sirven a la Argentina”, aseguró Domínguez.

Y agregó: “Por qué entendí que debía terminar la función, porque yo siempre como intendente del interior y como hombre del interior, entendí que la Argentina debe tener un ministerio del sector, por la importancia del sector. Y que las decisiones se tienen que tomar con los equipos técnicos con competencia en el sector. Entendía que esa convicción y, es un tema personalísimo, y entendí que no podía seguir, que no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la función porque no le iba a ser útil al nuevo ministro”, dijo.

Luego en una rueda de prensa, agregó: “La condición que construí hace 12 años era por lo que yo creía que Argentina debería tener un ministerio y siempre defendí eso. Entonces me parece que a la persona que Sergio Massa convocó que es el ministro (Juan José) Bahillo, es una persona con capacidad, experiencia, volumen político y entiende la nueva dinámica que requiere esta organización del Gobierno”.

Por otro lado, elogió a la conducción del Frente de Todos y destacó la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda: “Tengo gratitud con el presidente (Alberto Fernández) que me volvió a convocar (al gobierno del Frente de Todos), y mucha gratitud con Sergio (Massa) que me ofreció continuar como Secretario. Agradezco la oportunidad que tuve, y debo decir también que estuve al frente de un ministerio que es apasionante, como lo es el sector agroindustrial. Me voy agradecido y de ninguna manera me voy dolido”.

Además, admitió haberse “despedido” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien “tengo un nivel de amistad como con el presidente y Sergio (Massa)”, y aseguró que el nuevo ministro de Economía “tiene el talento para gestionar este tiempo. Tiene espalda política y es un hombre con experiencia. Eso es importante. Esta etapa (de gobierno) requiere cambios y el presidente lo ha entendido así. Estoy convencido que a la Argentina le va a ir bien”.

Por otro lado, el ex titular del ministerio de Agricultura elogió la decisión de convocar a Juan José Bahillo como su reemplazante. “Es una persona con capacidad, experiencia y volumen político. Es también quien entiende mejor la nueva dinámica que requiere esta organización que propone el gobierno”, manifestó Domínguez, quien además señaló que continuará trabajando en su estudio jurídico y la docencia, y vinculado con la política de cara a las elecciones del año próximo, aunque no brindó precisiones sobre si participará de las mismas como candidato.

Políticas

Sobre la posibilidad de que su reemplazante decida continuar con las políticas como el Plan Ganar o propuestas sobre semillas, Julián Domínguez sostuvo que “hablaré con el nuevo ministro. Sergio Massa entiende estos temas, y también Juan José (Bahillo), ya que uno de los lugares donde se puso en marcha el Plan Ganar fue en la provincia de Entre Ríos”. Por otro lado, en relación a la implementación del “Dólar Link” o conocido como “Dólar Soja”, el ex funcionario afirmó: “No importa lo que yo proponía, si importa lo que dice la autoridad monetaria, que es Miguel (Pesce) y lo que resolvió”.

Por último, al referirse a las reformas y acciones que quedaron pendientes de ejecución en la cartera agropecuaria, el ahora ex ministro aseguró que “los desafíos por delante son consolidar un nuevo ministerio para el futuro. Considero que el área de Agricultura y Ganadería va a ser ministerio, ya que entiendo que esto es una coyuntura. En el tema biotecnológico, se necesita un nuevo marco normativo en semillas y también para el Consejo Agroindustrial. Estos son temas pendientes, como lo es el troceo que debe regir desde el 1º de noviembre”.

Infobae