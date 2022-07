Camioneros cortaron rutas en Salta y golpearon al presidente de Prograno

Por Aries, el presidente de Prograno, Lucas Norris, relató el episodio de violencia que vivió en uno de los cortes que realizaron en el sur de la provincia los transportistas de granos para pedir aumentos en los fletes.

“Los camioneros están realizando un paro por un aumento en la tarifa, nosotros ya venimos con una cosecha muy pobre en la provincia de Salta y con resultados muy magros. Los transportistas están pidiendo un aumento en la tarifa y los productores no dan más” explicó Norris sobre la situación del sector.

“Nosotros creemos en la libre contratación y esa es la respuesta que les dimos y ayer lo que hicieron fue un corte total” sostuvo Norris sobre la respuesta al pedido.

“Llegué al piquete pretendiendo circular como cualquier ciudadano y me empezaron a increpar, se me pusieron delante de la camioneta, no me dejaban avanzar, y en un momento que me quisiero sacar de la camioneta, me rasgaron toda la camisa manoteándome y 3 o 4 personas me tiraron golpes de puño en la cara y hice la denuncia” contó.

Además sostuve que aparentemente hoy jueves el corte continuará y el conflicto podría profundizarse. Sin embargo aclaró que observó que no se trata de transportistas locales, sino de Jujuy y Tucumán que buscan sacar provecho conformando un gremio perjudicando a los trabajadores “llenándose los bolsillos”.