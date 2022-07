Diputados aprobó un proyecto de ley sobre Bullying y hubo testimonios de casos extremos 

El proyecto aprobado y enviado al Senado en revisión, propone establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimación y cualquier acto considerado como acoso entre miembros de la comunidad educativa pública y privada, además de garantizar la convivencia escolar pacífica.

Además, la ley propuesta plantea crear el Programa Provincial de Prevención y Erradicación de la Violencia y/o Acoso Escolar “Bullying”.

La diputada por San Martín, Ana Laura Córdoba, autora de la iniciativa, conmovió a sus pares al justificar la necesidad de abordar la problemática y advirtió que tanto las víctimas como los docentes están no tienen contención ya que no hay un protocolo de actuación, pidió que haya contención psicológica en las escuelas y propuso trabajar también sobre los agresores.

“Las instituciones educativas necesitan tener un apoyo psicológico para elevar informes al ministerio de Educación, pienso que cada niño o adolescente agresor tiene una historia por detrás, no creo que sea agresivo porque sí. Trabajo en una institución y tengo conocimiento, no podemos escaparnos y decir que la matrícula se reduce por la economía cuanto este también es un factor”, dijo Córdoba en referencia al bullying.

En tal sentido planteó que “los casos de bullying crecen día a día” y denunció que en su Departamento “ha habido hasta casos de suicidios y hasta la fecha no se saben cuáles son los motivos, las instituciones no saben cómo proceder y desde el ministerio todavía no se ha considerado un protocolo y las instituciones no tienen gabinete, está desprotegido el alumno y a la vez no está acompañado el docente”.