Según Villamayor, el debate por las PASO no merece tanta exposición

La legisladora oficialista se refirió a la erogación que significa y aseguró que “la gente no come ni deja de comer por las PASO”.

Mientras continúan los debates en torno a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la diputada Socorro Villamayor sostuvo: “Es un tema que está en discusión. Hay gente que ha querido suspender las PASO y hoy está entendiendo que lo mejor son las PASO. Creo que es un tema que debe continuar en debate”.

A título personal, manifestó: “Hoy, en el escenario político que tenemos en cuanto a candidatos, a los frentes previsibles, creo que las PASO va a ser una erogación que va a dar casi el mismo resultado”.

“También viene la discusión después en cuanto a participación de partidos más chicos. Eso es lo que va dando vuelta la discusión. No tengo la idea formada, a esta altura ya me da lo mismo”, agregó.

Consideró que “es una discusión legislativa” y aseguró que “debiera ser una discusión privada si va a demorar tanto, y luego informar la decisión que se tomó”.

“La gente no come ni deja de comer por las PASO. No es un tema que merezca tanta exposición. He hablado en dos oportunidades con el Gobernador por el tema PASO y no era prioritario en su agenda”, puntualizó.

En tanto, sobre el aparente cierre de filas entre el saenzcismo y el romerismo con el paso del ahora ex secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, a la Secretaría de Gobierno municipal, opinó que el frente que llevó a Gustavo Sáenz a la Gobernación y a Bettina Romero a la Intendencia “continúa y se va a seguir trabajando para las elecciones que vienen”.

Sobre la figura de Cruz, dijo: “Es un perfil que habrá buscado la Intendenta en base a quien conoce territorio y tiene hasta una cuestión de amistad con el presidente del Concejo Deliberante. Me parece que ha buscado un perfil de diálogo y lo encontró en la figura de Benjamín”.