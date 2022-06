Robaron a Diego Schwartzman mientras jugaba un torneo en Reino Unido

“Cuando llegué a la habitación me di cuenta de que mi reloj no estaba allí. Busqué por toda la habitación, no estaba y cuando fui a recepción a comunicar a la gente, luego Diego vino 15 minutos después de decir lo mismo”, manifestó Martínez, que se hospedó en el mismo sitio que el argentino, según informó el medio The Guardian. La Policía de Sussex Oriental arribó a lobby del Hotel Hydro cuando fue notificada del hurto ocurrido el lunes pasado.

Si bien Schwartzman no realizó declaraciones, el español informó que al oriundo de Villa Crespo también le faltaron algunos objetos de valor y dinero en efectivo cuando retornó a su cuarto: “Me robaron un reloj de mi habitación [el lunes] y a Schwartzman también le robaron algunos artículos de su habitación. Tuve una mala noche, esa es la verdad. no dormí Fue difícil preparar el partido, pero traté de concentrarme en jugar”. Los efectivos presentes notificaron que que “fueron robados varios artículos de alto valor, incluidos relojes y bolsos, junto con dinero en efectivo y algunos artículos personales”.