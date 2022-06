Educación | El Senado aprobó la reforma a la Junta de Calificación 

La iniciativa fue aprobada de manera unánime y pasó a la Cámara de Diputados en revisión. Los senadores Jorge Soto, Mashur Lapad, Carlos Rosso, Carlos Ampuero, Dani Nolasco, Emiliano Durand, Walter Aban, Walter Cruz, Alfredo Sanguino, Daniel D’Auria, Walter Wayar, Sergio Ramos y Marcelo García, y los Diputados Germán Ralle y Daniel Segura, fueron autores del proyecto que será tratado en las próximas semanas en la Cámara de Diputados ya que esta modificación suspendió las elecciones de la Junta.

Durante el tratamiento, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Carlos “Ketty” Rosso indicó que actualmente hay una sola junta de calificación y el propósito es dividirla en dos: nivel inicial y primerio y el secundario y sus modalidades.

“Las modalidades son la educación técnica profesional, la artística, la humanística moderna, la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural bilingüe, la de contexto de encierro y la domiciliaria-hospitalaria”, dijo Rosso y agregó que se pretende “actualizar las juntas y tener dos con un carácter desconcentrado.

Indicó que quienes formen parte de la Junta mantendrían su carácter de docentes como tales y no pasarían a tener una licencia de modo que no se le corte la carrera, pero quien forme parte de la Junta no podrá participar en los concursos porque son quienes se encargan de los legajos.

En tal sentido, Rosso indicó que con la reforma, la Junta estará integrada por 10 docentes, seis electos por el voto y en sistema proporcional D’Hont, tres representantes del ministerio de Educación y un representante del gremio con mayor cantidad de afiliados.