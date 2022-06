La directora interina del Centro Regional de Hemoterapia negó tener vínculo con el sector privado

Por Aries, la directora interina del Centro Regional de Hemoterapia, Roxana Ponce dijo que el viernes pasado el Ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, le confirmó su cargo temporal y que la asunción será formalizada el próximo martes.

La médica aclaró no tener vínculos con el sector privado: “Yo no soy dueña, no trabajé ni trabajo en el ámbito privado” dijo y confirmó que concursará para el cargo Directora del Centro Regional de Hemoterapia.

Ponce señaló que el ambiente de trabajo en el Centro está “muy tranquilo” y que los preparativos y actividades por la Semana del Donante se desarrolla con normalidad.