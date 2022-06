Sáenz destacó el potencial minero de Salta y su ubicación en el corredor Bioceánico 

Los principales grupos internacionales del sector se reunieron en la jornada Mining in Salta en Canadá. Allí Sáenz expuso las ventajas competitivas en materia jurídica, fiscal, el potencial geológico, de infraestructura y ubicación estratégica.

La minería es considerada por el Gobierno de Salta como una actividad clave para el crecimiento económico de toda la provincia y así lo afirmó el gobernador Gustavo Sáenz en la jornada Mining in Salta que se realizó en el marco de la cumbre minera Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).

Sáenz expuso ante los grupos de inversión más importantes del mundo las ventajas jurídicas y fiscales que ofrece la provincia en materia de minería y que junto a su infraestructura, potencial geológico, mano de obra calificada y su ubicación estratégica en el corazón del Corredor Bioceánico, la posicionan como una de las plazas más atractivas de inversión.

“Nuestra provincia es tierra de oportunidades para aquellos que quieran invertir, oportunidad de explotar, oportunidad para nuestra gente, para que vean un crecimiento trabajando de manera conjunta”, señaló el Gobernador quien se comprometió a acompañar “con las mayores garantías de seguridad, previsibilidad y reglas de juego claras” a los potenciales inversores.

Los argumentos ofrecidos por Sáenz se sustentan en que Salta se caracteriza por contar con un Juzgado de Minas con competencias jurisdiccionales para conceder minas y canteras. “Esto no es menor porque la actividad minera precisa, por sus enormes inversiones de alto riesgo y a largo plazo, seguridad jurídica”, puntualizó.

Además resaltó que en Salta la minería sigue creciendo por lo que hay más de 10 proyectos en ejecución avanzada y algo más de 60 en fase de exploración.

En esta convención donde es la primera vez que un gobernador salteño participa, destacó que el Instituto Fraser ha puntuado positivamente a Salta por garantizar la seguridad jurídica en la concesión o propiedad minera y propiciar políticas públicas que aseguran al minero reglas de juego estables. De tal manera consigna a la provincia en primer lugar por su política de gestión minera en Latinoamérica.

A la par de subrayar que la provincia posee infraestructura vial y energética, parques industriales y mano de obra calificada, el Gobernador hizo hincapié en la gran riqueza metalífera: “Salta posee el 54% de su territorio ocupado por una fisiografía montañosa con un enorme potencial geológico minero que podría llegar a ser una economía clave para su desarrollo”, dijo.

Por eso las principales oportunidades de inversión están dadas en la extensa superficie disponible para realizar trabajos exploratorios por minerales de cobre, oro, litio en salares, potasio, plata, hierro, manganeso, boratos, minerales industriales y rocas ornamentales.

En este contexto señaló el papel relevante que podría tener la provincia en la transición energética hacia la que se encamina el mundo para disminuir el efecto de la huella de carbono y la electrificación del transporte, entre otros.

El crecimiento y progreso de las comunidades de las zonas donde se emplazan los proyectos fue otro de los temas desarrollados por Sáenz.

Al respecto informó que con mesas de trabajo social tripartidas (comunidades, empresa y Gobierno) se diseñan acciones para garantizar una labor mancomunada y sinérgica del sector en sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Asimismo Sáenz comentó el Plan Provincial para el Desarrollo Estratégico Minero Sustentable 2030 que se impulsa desde su gestión, con una planificación desde todas las aristas: institucional, ambiental, social y económica.

Por último se refirió a la Mesa de Litio que Salta integra junto a Jujuy y Catamarca para motorizar la competitividad de las provincias productoras, generar conocimiento y empleo, y afrontar los desafíos necesarios para llevar adelante estos proyectos a lo largo de toda su cadena de valor, desarrollando estratégicamente la región.

También participaron de la presentación el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Provincia de Salta, Pablo Outes, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón, y el presidente del Directorio de la empresa Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa. S.A.), Alberto Castillo.