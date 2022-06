Nadal no está descartado para Wimbledon, según reveló su tío Toni

"La voluntad de Rafa es jugar Wimbledon, ya comenzó el tratamiento este martes en Barcelona y veremos cómo resulta. En su cabeza no está ausentarse", adelantó su exentrenador.

El tenista español Rafael Nadal, flamante campeón de Roland Garros por 14ta. vez en su carrera y dueño de 22 títulos de Grand Slam, "no está descartado para Wimbledon" que comenzará a fin de mes, según lo reveló su tío y exentrenador Toni Nadal.

"La voluntad de Rafa es jugar Wimbledon (empieza el 27 de junio), ya comenzó el tratamiento ayer en Barcelona y veremos cómo resulta. En su cabeza no está ausentarse", adelantó Toni Nadal en diálogo telefónico con Radio Mitre.

Toni Nadal, de 61 años, acompañó a "Rafa" durante toda su carrera hasta hace un par de años cuando tomaron la decisión de separarse, y en la actualidad es entrenador del canadiense Félix Auger Aliassime.

"No tengo la sensación de que la carrera de Rafa se haya terminado. Veremos si el tratamiento va bien, si no, se harán otras cosas. Ya no puede entrenarse con normalidad, está capeando con los dolores", añadió el coach nacido en Manacor al igual que su sobrino.