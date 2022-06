En Tartagal un concejal dejó el Frente Plural y se sumó al PRO con críticas a Mimessi

Indicó que le consiguieron al Frente Plural como partido político pero nunca estableció relación con nadie y que al principal referente de esa fuerza política, Matías Posadas, sólo se lo presentaron una vez y no tuvo más contactos.

“Gracias a Dios pude conseguir un partido que hoy me da lugar como para estar en la política”, dijo Arce y cuestionó al gobierno municipal por jactarse de la cartelera del festival por el aniversario de la Ciudad.

“Necesito que el intendente gestiona para el hospital no para una fiesta, me parece una burla”, dijo Arce y añadió que los diputados actuales de su departamento “se hacen los críticos pero en las elecciones terminan alineándose con el gobernador”.

Además, el concejal indicó que al oficialismo municipal de Tartagal lo ve “arrodillado” respecto al Gobierno provincial. “El otro día fue el gobernador y los periodistas le preguntaron sobre la Seguridad y el intendente los sacó, con la protesta de los maestros hizo lo mismo”, dijo.

“Ellos lo defienden al Gobernador, para mí se arrastran. Necesitamos políticos que vayan a gestionar ante el Gobernador y que le digan: no me muevo de acá hasta que me mandes médicos, hace poco hubo un paro en el Hospital de Tartagal porque los trabajadores que cobran 30 mil pesos con contrato terminan cobrando 25 mil pesos y no se les liquidaba hace tres meses”, dijo Arce y añadió que los tartagalenses “les van a dar la espalda a Mimessi y a Sáenz”.