Eliminación de las PASO: el Gobierno consiguió apoyo de dos partidos oficialistas

Ambas agrupaciones manifestaron sus posturas respecto a los ejes de consulta aportando visiones e ideas para colaborar en el debate que busca fortalecer el sistema electoral.

En la oportunidad, el presidente del PPS; Luis María García Salado aseguró que “hoy hay que suspender las PASO” y que se haga “un estudio consensuado con todos los partidos políticos para que de allí surja un proyecto macro en base a los puntos de coincidencia”, propuso.

Por otra parte, en cuanto al voto electrónico, el Partido se mostró a favor de la continuidad del sistema asegurando que el mismo “ya se encuentra instaurado en la sociedad salteña por lo que genera confianza”, expresaron a la vez que destacaron la transparencia a través de la inmediatez de los resultados.

En el encuentro con el Partido Propuesta Salteña también participaron el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, el director de Asuntos Legislativos y Articulación Política, Francisco Durán, la vicepresidenta de la agrupación, Rosa Herrera, Santiago García Lobo, Laura Díaz Crespo, Gabriel Tijerina y Juan José Bertini.

Partido del Trabajo y la Equidad

Posteriormente el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo recibió a los dirigentes, César Álvarez, Marcelo Robles, Marcelo Herrera y Anabel Sánchez del partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), quienes también participaron de la ronda política convocada por el Poder Ejecutivo con las distintas fuerzas de la provincia.

Al respecto, Álvarez agradeció la convocatoria por parte del Gobierno e informó sobre la postura del partido sobre las PASO, afirmando que, “este sistema no le viene bien a los partidos políticos, no asume el rol de representación genuina y no nos deja la instancia de que cada partido elija a sus propios representantes”.

Sobre la Boleta Única Electrónica expresó que, “es una herramienta ya instalada en Salta, es un elemento muy importante, que tuvo una evolución y representa lo que nosotros consideramos como el mejor sistema de elección”.