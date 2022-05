Diputados aprobó el proyecto de Primera Oportunidad Laboral

La iniciativa, que recibió un amplio tratamiento, acumuló los proyectos presentados por las diputadas Mónica Juárez y Noelia Rigó y por el diputado Esteban Amat.

En su contenido, el proyecto aprobado y remitido en revisión al Senado provincial establece la creación de Programa de la Primera Oportunidad Laboral (P.P.O.L.) y tiene como objeto promover en jóvenes ciudadanos y ciudadanas, de entre 18 y 30 años de edad, sin experiencia laboral acreditada, la capacitación y entrenamiento en un ámbito de trabajo privado, potencializando sus aptitudes laborales, para el ingreso a su primer trabajo registrado en relación de dependencia. El límite de edad no es aplicable a las personas con discapacidad o trasplantados.

Además, se prevé la creación de un Registro de Beneficiarios y Receptores y fija los siguientes requisitos para ser beneficiario: No haber tenido empleo registrado continuo en los últimos seis meses al momento de la inscripción; No percibir ninguna jubilación o pensión, a excepción de personas discapacitadas y beneficiarios que perciban la AUH, No haber sido beneficiario en ediciones anteriores del Programa a excepción de personas con discapacidad o trasplantados.

Respecto a asignaciones o ayudas económicas provenientes de programas nacionales, provinciales o municipales, el alcance del beneficio será determinado por la Autoridad de Aplicación.