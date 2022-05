Piden que el gobernador se plante ante el Gobierno nacional en lugar de twittear 

En la sesión de Diputados hubo repercusiones sobre el paro de transporte y el posicionamiento al respecto que expuso vía twitter el gobernador Gustavo Sáenz. La diputada Cristina Fiore cuestionó que el mandatario provincial no fijó una postura firme cuando tuvo la oportunidad y desde el oficialismo, su par Socorro Villamayor, defendió la publicación en la red social.

El debate se dio durante el tramo de Manifestaciones cuando la diputada Cristina Fiore, del bloque Ahora Salta, citó la publicación de Sáenz a través de la red Twitter reclamando ante la situación de injusticia respecto a los subsidios que recibe el AMBA respecto al interior provincial.

Ante ello, Fiore dijo que uniendo todos los diputados nacionales del Norte Grande se alcanza el número de 51 legisladores mientras que los de Capital y Provincia de Buenos Aires, son 95. “Es muy difícil poder negociar allí”, indicó la diputada provincial y dijo que “son contados con las manos los momentos históricos para negociar y cambiar la realidad ejerciendo un liderazgo claro y no por Twitter porque cualquiera twittea”.

En ese marco, recordó que hace poco hubo un momento histórico para Salta cuando se trató el acuerdo con el FMI, habían cuatro votos claves de legisladores que se cambiaron, entre ellos el del diputado nacional por Salta Emiliano Estrada, quien dijo ‘hasta que los porteños no paguen 41 pesos el colectivo no voy a discutir ninguna cuestión de gastos de las provincias”.

“El Gobernador en lugar de ponerse a negociar ahí cambió al diputado Estrada por la diputada Calletti de modo tal que se consiga la firma que necesitaban para tratar el proyecto”, dijo Cristina Fiore y agregó: “lamentablemente desperdiciamos momentos claves”.

“Se requiere que los gobernadores en lugar de twittear den la cara, representen a sus provincias y se jueguen por aquello que creen en los momentos clave”, dijo Fiore y reprochó que con publicaciones en redes sociales “se busca quedar bien con la gente en lugar de plantearse cuando hay que hacerlo”.

"Twitter es un medio válido"

Por su parte, la diputada y presidenta del bloque Salta Tiene Futuro, Socorro Villamayor, manifestó que “twitter es un medio de comunicación y cuando el Gobernador se expresa” por esa vía “está utilizando un medio válido para seguir comunicándose con los vecinos”.

“Se hizo mención de una votación a nivel nacional en relación a dos diputados nacionales y se dijo por qué el gobernador no negoció. Quiero decir que este gobernador respeta las individualidades, no digita como pareciera ser que en otra época algunos que fueron diputados nacionales indudablemente eran empleados de un gobernador más allá de no pertenecer al mismo partido político”, dijo Villamayor.