La falta de combustibles en el interior de Salta es crítica: "hay camiones varados en las estaciones de servicio"

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Salta, Manuel Pérez dijo por Aries que la principal escases se da en gasoil y diésel, y que afecta directamente a los trasportistas.

“En el interior hay hasta 30 camiones en las estaciones de servicio estacionados que esperan combustible para continuar su viaje” expresó Pérez.

Añadió que las petroleras priorizan el mercado internacional por sobre el interno, donde el precio está regulado.

“Las razones son varias, las petroleras no producen lo necesario para satisfacer el mercado interno, porque no pueden, no quieren o no les conviene” afirmó Pérez.

Ante la situación, detalló Pérez, se enfrentan a la necesidad de exportar petróleo y gas a un costo muy elevado, en un escenario en el que no hay dólares y debe distribuirse a menor precio.

Adelantó que ante la escasez de gas, que puede presentarse en el invierno, lo primero que se cortará se verá afectada el primer lugar la industria y luego el GNC, ya que se antepone el consumo domiciliario.