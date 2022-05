Impidieron el ingreso a Entre Ríos a hinchas de Central Norte: “Estamos locos por vos”

Central Norte es el equipo salteño mejor posicionado en el torneo Federal A, tras vencer a Atlético Paraná por 1 a 0 en condición de visitante. En cancha de los entrerrianos estaba prohibido el ingreso de público visitante, pero igualmente un grupo de hinchas del Cuervo viajó para acompañar al equipo de Medrán. Sin embargo, los fanáticos fueron frenados en el ingreso a Entre Ríos por la Policía y lamentaron no poder alentar a sus jugadores. “Estamos locos por vos”, escribió uno de ellos en su cuenta de Facebook.

El Cuervo goza de un buen presente en el Federal A, ya que derrotó a Atlético Paraná 1 a 0 en Entre Ríos y se metió en zona de clasificación. Por este motivo sus hinchas se movilizan en gran número, cada vez que el equipo juega de local y algunos se aventuran a viajar cuando el Cuervo juega de visitante.

Lamentablemente, un grupo de fanáticos que se dirigía a Entre Ríos para el duelo del domingo pasado fueron detenidos en el acceso a aquella provincia, porque el público visitante no estaba permitido. Vía redes sociales, uno de los hinchas que no consiguió llegar al estadio de Atlético Paraná para alentar al azabache lamentó lo que ocurrió.

“Y bueno quedamos en la puerta una vez más. Seguimos insistiendo y viniendo por este amor incondicional y nos vuelven a cerrar la puertas en otras provincias, pero nosotros no entendemos estamos loco por vos Central Norte, dejamos todo por venir a verte por cantar y saltar a tu lado hacemos muchas cosas por estar acá, pero siempre va a pasar esto. Desgraciadamente tenemos unos dirigentes de [email protected] que no les importamos, no les importa el hincha, pero bueno, algún día entenderán lo que sentimos por estos colores”, escribió el fanático cuervo.