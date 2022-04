Abel Cornejo: “Las personas de bien no agregan la palabra indeclinable, cumplen lo que dicen”

Después de presentar la renuncia al Ministerio de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo reconoció que no se sintió apoyado después de las “barbaridades” que dijo un diputado y que lo único que obtuvo fue silencio. “Entendí que estaba de más”, aseguró.

El ahora exministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, reconoció que presentó la renuncia porque no sintió apoyo por parte de los diputados oficialistas ni del equipo del Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, por la “sarta de disparates” que dijo un diputado.

“Las personas de bien no agregan la palabra indeclinable, cumplen lo que dicen. Cuando uno renuncia, renuncia. No me gusta ver sufrir a mi familia”, remarcó Abel Cornejo y dijo que hace 10 días habló con el Gobernador y recibió el apoyo pero “hay que acomodar algunas cositas en el medio”.

“Ante la sarta de disparates que dice un diputado, me llama la atención que la justicia no diga nada pero más me sorprende que si uno integra un equipo de Gobierno, mínimamente los diputados que integran ese proyecto tienen que decir algo”, se quejó Cornejo.

“No me sentí acompañado de ninguna manera”, concluyó Cornejo.