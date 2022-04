"Chiche” Duhalde criticó a CFK y anunció que será candidata a senadora

La dirigente política Hilda “Chiche” Duhalde anunció este martes que trabaja para ser candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires en 2023. La esposa del ex mandatario planteó un panorama devastador y aseguró que hay que ponerle nombre y apellido “al centro de todos los males de la Argentina y ese es Cristina Kirchner”.

En un reportaje con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la dirigente peronista aseguró que ve muy mal la actualidad del país y adelantó que por eso va a participar en la elección del año que viene posiblemente como legisladora.

“No está bien nada en Argentina y creo que hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien y es Cristina Kirchner. Ella es la causante absoluta de todo lo que nos sucede en la Argentina de hace unos cuantos años. Su forma de actuar y de pensar nos lleva a creer que ella está obsesionada solo por sus propios problemas y le importan un bledo los problemas del país. Esta señora le ha hecho mucho daño al país”, dijo indignada.

En tal sentido, aseguró que la Argentina “no tiene presidente” y que CFK “tiene esa manera de conducir a su tropa, cada vez más pequeña, pero que le hace muchísimo daño al país. Me asombra y me preocupa ver que la dirigencia del peronismo no kirchnerista no levante la cabeza, que no diga nada de esto”, lamentó.

La ex Primera Dama analizó así el presente del país y lamentó que “tengamos todos los días más droga, más inseguridad y una economía que cada vez funciona menos”. Puso como ejemplo la polémica campaña del municipio de Morón que planteó a los jóvenes “tomar poquita” cocaína.

En este sentido, criticó el rol de los intendentes y de los gobernadores. “No hacen nada, nadie dice: esta señora le ha hecho mucho daño al país. Creo que es el momento, a pesar de mi edad, de hacerle frente a esto y por eso voy a participar en la elección que viene posiblemente como senadora”.

“Por un lado tenemos a las familias luchando contra el consumo de la droga y por el otro lado están estos hijos de puta haciendo esto; ¿Qué rol están cumpliendo los intendentes en este problema? La gente tendrá que acercarse al municipio y pedirle explicaciones. Lo de ayer no tiene justificación”, añadió.

Chiche Duhalde no sabe si es miedo, pero por lo menos ve que muchos hacen silencio y en este caso el silencio no es salud. “Existe poco compromiso con el país. Todo es como una manada, donde nadie levanta la cabeza. No los veo dispuestos a dejar su sillón. No sé cómo no les da vergüenza a los intendentes haberse convertido en empresarios. No estoy dispuesta a seguir soportando esto”, disparó.

La dirigente peronista recordó que la provincia de Buenos Aires “ha sido permanentemente humillada por personas que no vienen de la provincia, que no la conocen, y en la que están sucediendo cosas cada vez más terribles. Hay que terminar con todos esto. En mi provincia van a encontrar mucha gente dispuesta a decirle ‘¡basta señora!’ y espero que en el país suceda lo mismo”, añadió.

El próximo año además de presidente se renovarán algunas bancas en el parlamento. Incluso algunos creen que CFK podría presentarse como candidata a senadora (no la ven peleando un tercer mandato como Presidenta). Hilda “Chiche” Duhalde ya compitió cara a cara con ella en 2005. En esa oportunidad la vicepresidenta le sacó 20 puntos de diferencia.

“Yo competí con ella en el mejor momento de su carrera política; era la esposa de un Presidente que estaba con altísima imagen positiva; pero ahora es necesario que mucha gente tenga una participación patriótica. Mientras gobernó Néstor la economía funcionaba, él entendía de gobernanza. Pero a partir de que Cristina se hace cargo del poder comienza una caída estrepitosa que no para”, recobró Chiche Duhalde y anticipó que ya está trabajando con “un equipo interesante que de a poco va a ir saliendo a la luz”.

