Zottos: “Sáenz no está bien acompañado por su gabinete, no hay programas de políticas de Estado”

En Día de Miércoles, el diputado nacional (m.c.) Andrés Zottos, dijo que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz “no está siendo bien acompañado por su Gabinete” y expresó que para él, hay algunos ministros que pueden ser llamados ministros, pero que otros no. Resaltó que hay muchas necesidades en la provincia y que el gobierno debe cumplir y llevar adelante una gestión sobre todo en el interior.

“Haciendo medianamente bien las cosas le solucionas el problema la gente, no se cumple porque no es una decisión política y no hay programas de políticas de Estado” afirmó.

También manifestó que el Partido Renovador de Salta, Bernardo Biella y el poder ejecutivo, el hicieron un acuerdo para que Elsa Pereyra Maidana forme parte de la Auditoría General de la Provincia.

“Está claro que hubo un acuerdo entre el PRS, Biella y el gobierno a espaldas de la gente” dijo Zottos y añadió que nunca hubo una discusión profunda sobre la Auditoría.