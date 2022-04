Salteños pueden inscribirse para acceder a créditos para la construcción de viviendas

El Gobierno Nacional reabrió la inscripción para la línea Casa Propia - Construcción que promueve créditos a tasa cero para la ejecución de nuevas viviendas. El formulario debe ser completado en forma online únicamente en: https://www.argentina.gob.ar/habitat.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación informaron que la inscripción está disponible desde hoy para localidades de todo el país. Los interesados deberán cumplir una serie de requisitos y la financiación será del 100%, es decir sin necesidad de contar con ahorros previos. El pazo de devolución será como máximo de 30 años.

El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie, los solicitantes deberán contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

La tasación de los terrenos no deberá superar los $3.500.000. Solo será posible construir los modelos de viviendas del programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

Entre los requisitos para la inscripción se encuentran:

Ser argentino/a natural o por opción o extranjero con residencia permanente.

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 salarios mínimos, vitales y móviles.

Tener de entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las bases y condiciones.

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

No encontrarse inhibido/a.

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).