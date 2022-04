Se enojó un ex Juventud Antoniana: “Me entere por redes sociales que no iba a ser tenido en cuenta”

Pablo González De Pauli, el delantero que vistió la camiseta de Juventud Antoniana en el Regional Amateur, actualmente viste la camiseta de Juventud Unida de Rosario de Lerma, pero su salida del Santo no fue la mejor. “Me enteré por redes sociales que no iba a ser tenido en cuenta”, dijo acerca de su desvinculación del antoniano.

En una entrevista que brindó en Rabona Web, el delantero se refirió a su salida de Juventud Antoniana, luego del ascenso del Santo al Federal A. De acuerdo a lo que señaló el jugador, su desvinculación no se realizó en los mejores términos.

“Me entere por redes sociales que no iba a ser tenido en cuenta en Juventud Antoniana”, dijo el jugador tras ser contratado por Juventud Unida de Rosario de Lerma. En el mismo sentido, afirmó que volvió al antoniano “cuando nadie quería venir”. “Creo que merecía al menos un llamado telefónico", finalizó.