Áspero cruce entre Abel Cornejo y el diputado Gustavo Orozco 

Cuando hizo uso de la palabra, el diputado planteó algunos asuntos policiales como la situación de los ingresantes y de los retirados y rápidamente se centró en la temática de la investigación de la financiera ilegal denunciada por estafas y el rol del ministerio de Seguridad en la investigación.

“Lo he escuchado a usted cuando comenzaba este problema, decir que la policía no estaba implicada y que esta situación tenía que ver con un intento de desestabilizar a la cúpula policial o a su gestión, por otro lado lo escuché a García Castiella decir que no es así, que iban a demostrar lo contrario, hoy tenemos policías detenidos, se ha secuestrado dinero”, arrancó planteando Orozco.

El legislador indicó además que desde la Procuración se dijo que el ministerio de Seguridad se estaba tratando de entorpecer la investigación, sacando al comisario Miranda que es quien estaba investigando y añadió que ante los dichos de Abel Cornejo respecto a que un comisario general no podía cumplir la función que tenía asignada en el Ministerio Público.

“Me puse a leer la Ley Orgánica de la Policía y en ningún lugar dice que un comisario general no puede estar adscripto a otra repartición”, indicó Orozco y al final de su primera intervención planteó otra consulta, si un ministro de Seguridad “tiene la facultad de pedirle a un subalterno de pedirle que le ayude en su carrera política”.

Desde el estrado del recinto legislativo, el ministro de Seguridad replicó en duros términos lo dicho por el diputado Orozco. “En 41 años que tengo de profesión jamás en la vida insulté a nadie, creo que es una diferencia abismal entre usted y yo”.

“Usted a mí me acusó de todo tipo de cosas y yo no pienso responderle nada porque ni vale la pena, una sola cosa, el origen del insulto, el agravio y la falta de respeto al honor de una persona sola la vida se encarga de devolverla, usted es un hombre joven y yo no, tengo una trayectoria hecha, preséntese a la justicia en las 37 procesos que tiene abiertos y deje de insultar”, dijo el funcionario.

Tras esas intervenciones, se produjo un cruce entre Orozco y Cornejo que marcó el momento más tenso de la reunión.