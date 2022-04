Subastarán la histórica camiseta de Maradona ante Inglaterra en 1986

La histórica camiseta número 10 de Maradona ha sido propiedad durante los últimos 35 años del ex volante inglés Steve Hodge. Los dos jugadores intercambiaron camisetas al término de los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra.

Argentina eliminó a Inglaterra al vencerlo por 2-1 después de que Maradona, en ese entonces de 25 años, convirtió el gol de la “mano de Dios” y luego en un golazo evadiendo rivales para ser bautizado como ‘El Gol del Siglo’. Más tarde, Argentina levantaría su segunda Copa del Mundo en el Azteca ante Alemania en México.

La puja online por la camiseta estará abierta desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo. La camiseta estará en exhibición pública en la galería Sotheby’s New Bond Street.

Luego de que se conociera esta subasta que se realizará, Dalma Maradona y su mamá, Claudia Villafañe, salieron a desmentir la información. Sí, es la camiseta que llevó puesta el Diez pero no es con la que hizo el gol de “la mano de Dios” ni el “Gol del Siglo”, ya que la camiseta que se subastará es la que usó el astro argentino en el primer tiempo y los míticos goles fueron en el segundo tiempo, con otra camiseta.

“Sé perfectamente que él (por Steve Hodge) no la tiene. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?’”, relató Dalma en un Día Perfecto, en Radio Metro, y aclaró: “La gente que va a participar en esa subasta debe saber que es una camiseta importante, pero es la del primer tiempo que terminó sin goles. Para mí, no tiene valor”.