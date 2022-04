Malvinas, 40 años: “Llevamos como mil suicidios posguerra”

Se cumplen 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas por parte del Ejército argentino, que desató una guerra en el archipiélago entre Argentina e Inglaterra. Ramón Garcés, excombatiente, explicó todas las dificultades que tuvieron los soldados para combatir. Además, dijo que se produjeron cerca de mil suicidios posguerra.

En Qué se Dice, por Aries, Garcés dijo que los soldados conscriptos no sabían que se estaba gestando una guerra, porque les tenían prohibido ver la televisión o escuchar la radio. “Al principio éramos solo conscriptos, pero después nos pusieron a hacer actividades diferentes. A mí me tocó estar en un grupo de artillería antiaérea. Nos dieron clases en un pizarrón y no conocíamos ni el cañón”, describió.

En este marco, dijo que al primer ataque lo recibieron el 1 de mayo, pero los tomaron por sorpresa porque los radares no estaban funcionando. “Hicieron un lío bárbaro, explotaron toda la zona, hubo muchos muertos. A mí me dieron por muerto en ese ataque”, relató.

Finalmente, Garcés sostuvo que la Dictadura llevó su plan sistemático de castigo a las islas y señaló que hubo soldados estaqueados, vejados y algunos recibían castigos solo por ser judíos. “Hice un cortometraje que se llama Entre dos Mundos, donde trato de visibilizar los suicidios de la posguerra: hoy llevamos como mil”, concluyó.