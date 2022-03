Emiliano Estrada: “Hay muchísimas cosas del acuerdo con el FMI que no cierran”

El diputado nacional por Salta manifestó que la deuda con el FMI no bajó el riesgo país ni la inflación. También agregó que si bien pertenece al Frente de Todos, plantea sus diferencias.

En El Acople, el diputado nacional por Salta, manifestó que su voto en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se debió a “muchísimas cuestiones que no cierran”. Agregó que el endeudamiento no ha bajado el riesgo país ni la inflación y que el acuerdo no es consistente.

En ese sentido, Estrada destacó que la Argentina debe pagar la deuda, pero que debe realizarse un plan “que sea posible cumplir”.

“Yo hago lo que pienso, no lo que mi el espacio piensa, uno se siente representado con la identidad del espacio político, pero no soy un seguidor sin poder plantear sus ideas”, advirtió Estrada sobre su voto negativo.

Por último, el diputado indicó que las discusiones y diferencias en el Frente de Todos van a existir debido a los diversos espacios políticos que reúne.