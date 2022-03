“A nadie le gusta tener que negociar con el usurero”, dijo Leavy

El senador nacional por Salta, intervino en la sesión en la que se trata el proyecto del acuerdo con el FMI y dijo que se debe “tomar una decisión para cuidar a la mayoría de los argentinos y no llegar al default”.

“Pedirle al peronismo que no trate una situación tan grave como la que estamos viviendo es como pedirle a los bomberos que no apaguen el incendio”, manifestó y planteó que un default llevaría a una situación crítica no sólo al país sino también a las provincias que están endeudadas y podrían volver a caer en las cuasimonedas.