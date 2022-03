Polémica vuelta a comisión a un proyecto para la incorporación urbana de un proyecto turístico 

El proyecto consistía en una solicitud de parte del empresario Carlos Correa para incorporación al perímetro urbano consolidado de Salta, de la matrícula 176.037, donde está proyectado un complejo turístico hotelero.

La comisión de Obras Públicas del Concejo, había emitido un dictamen aconsejando aprobar una Resolución rechazando la solicitud.

Al inicito del tratamiento, el concejal Arnaldo Ramos, del bloque Unidos por Salta mocionó la vuelta a comisión de la iniciativa.

No tuvo la misma postura la concejal Paula Benavides, del bloque Salta Independiente, quien manifestó su oposición a la moción y recordó que en la sesión de la semana pasada se aprobó una resolución solicitando al Ejecutivo Municipal tomar acciones concretas para la preservación del medio ambiente y especialmente en los cerros de las serranías del este de la Ciudad.

“Este proyecto, que tuvo un rechazo por unanimidad de todos los miembros de la comisión de Obras Públicas, busca avanzar sobre tierras que son áreas de reserva”, dijo Benavides y aclaró que no estaba en discusión el rechazo a un proyecto hotelero que formalizó una demanda contrala Municipalidad.

“Lo que el particular busca hacer es un proyecto de loteo que no está permitido por la legislación, que no nos corran con la legislación porque el particular, al momento de adquirir las tierras, sabía de las restricciones de dominio”, manifestó.

Tras ello, la moción del concejal Ramos pasó a votación y al haber un empate, el presidente del Concejo, Darío Madile, votó a favor de la vuelta a comisión.