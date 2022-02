Salta: A días del inicio de las clases, afirman que “hay un déficit de 2 mil ordenanzas”

El diputado provincial mandato cumplido, Claudio Del Pla, señaló que “hay una precarización neta en un servicio indispensable, en un período de pandemia que todavía no ha sido superada"

Las clases en Salta comenzarán el 2 de marzo en todos los niveles que son obligatorios: Inicial, Primario y Secundario. Al respecto, el diputado provincial mandato cumplido, Claudio Del Pla, dijo que las escuelas no están en condiciones, teniendo en cuenta que “hay un déficit de 2 mil ordenanzas”.

En Hablemos de Política, por Aries, Del Pla comentó que “hay muchas denuncias de escuelas sin personal, donde ni siquiera trabaja aquel personal de planes sociales que designó el Gobierno el año pasado para reemplazar a los de planta permanente”. “Esto es una precarización neta”, aseguró.

En el mismo sentido, el dirigente del Partido Obrero sostuvo que durante tres años no hubo cobertura de jubilaciones y “esto provocó un déficit de casi 2 mil ordenanzas”. “El gobernador hizo lo que hicieron todos antecesores, cubrió esto con gente que al Estado no le sale ni un peso; gente que tiene un plan social; y gente que no tienen seguro ni tienen obra social”, agregó.

También explicó que el Gobierno provincial avanzó en firmar convenios con algunos municipios “para la tercerización del servicio”. “Son menos que un plan social, porque les pagan solo de $10 mil y es una asignación que se las paga el intendente. Esto pasas en Orán y en Metán y es la precarización más extrema en un servicio que es indispensable en un período de pandemia, que todavía no ha sido superada del todo”, sentenció.