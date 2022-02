AFIP secuestró US$ 75.600 dólares escondidos en el aire acondicionado de un camión

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró en la provincia de Jujuy US$ 75.600 escondidos y sin declarar en el aire acondicionado de un camión en tránsito que provenía vacío desde Paraguay.

El vehículo con patente de ese país se dirigía a buscar carga a Chile, informaron desde AFIP.

La maniobra fue desarticulada por los agentes de la Aduana en el Paso de Jama, en Jujuy, cuando el camión se dirigía hacia la localidad trasandina de Iquique.

La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó la denuncia ante la justicia federal de la provincia.

Los agentes aduaneros revisaron el camión como parte de un control de rutina. Comenzaron con la cabina interior y luego examinaron la exterior.

Durante el procedimiento, también se extrajo la tapa de los filtros de los aires acondicionados, sobre la parte externa del techo, donde se encontraron pequeños ladrillos envueltos en plástico y se constató que en su interior tenían la suma de US$ 75.600.

La incautación se suma a otras realizadas por la AFIP-DGA en diversos pasos fronterizos del país durante este verano.

En Iguazú, Misiones, agentes aduaneros secuestraron US$ 15.000 y en Salvador Mazza (Pocitos), Salta, US$ 38.300 y $ 190.000. Además, en La Quiaca, también Jujuy, se incautaron desde que comenzó el año US$ 480.000 escondidos en vehículos que se dirigían a Bolivia, con la ayuda del perro Kuai, entrenado para la detección de divisas en el centro canino de la AFIP.

Los secuestros de divisas se enmarcan en la normativa vigente, la cual tiene un límite de US$ 10.000 dólares, que pueden ser transportados al exterior por los individuos siempre y cuando sean declarados ante las autoridades.