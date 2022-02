Chaqueño Palavecino contra el festival de San Carlos y la Serenata a Cafayate: Anuncia que copiará a Charly García y los tildó de “pelotudos”

“Hace dos horas estaba esperando”, dijo el Chaqueño a su publico después de una canción, y les aclaró: “me fui, pero volví por ustedes, no por otros”.

Sucede que el cantor estaba previsto que actúe a las 2 de la mañana y llegó para subir puntual para realizar una transmisión de televisión. Sin embargo, el festival comenzó dos horas más tarde de lo previsto, por lo que a la hora del Chaqueño, estaba cantando Canto 4.

Cansado de la espera, el cantor se fue. Después de un par de horas y varios tire y afloje, regresó para subir al escenario-

“Mil disculpas, pero vuelvo por el amor de ustedes, no hay otra cosa”, expresó el artista, y le dijo al público: “Si no sirvo, me voy al carajo”.

Luego de terminada su actuación, el Chaqueño Palavecino dialogó con Aries, donde explicó que su malestar se originó porque estaba preparado de acuerdo a lo establecido en el contrato y no se cumplió.

Agregó que lo mismo está pasando en la Serenata a Cafayate, donde lo responsabilizan por los altos costos de las entradas. “Yo no digo que cobren las entradas tanto, yo soy el que menos cobro de todos los que vienen”, aclaró.

“¿No hay otro para echarle la culpa?”, se preguntó el artista por el festival vallisto en el que hace más de 25 años actúa a las 6 de la mañana con la puesta del sol.

El Chaqueño Palavecino aseguró no tener forma de pagarle a l público por todo el cariño que le expresan: “Me voy a morir y no hay como pagarle a la gente”.

Recordó que su malestar con la organización del festival de San Carlos se originó porque estuvo esperando dos horas, y él se prepara, entre la voz, y prepara el espectáculo.

“Voy a hacer como Charly García, el Chaqueño está pero que me esperan a cualquier hora. Puedo venir a las 8 de la mañana o a las nueve de la noche”, expresó en tono jocoso.

Finalmente, el reconocido cantante, sostuvo que se “caliento con uno o dos pelotudos”, de la organización y nada más.